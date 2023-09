A program részleteiről a Duna Szállóban tartott sajtótájékoztatót Gál-Olasz Sarolta, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztályának csoportvezetője, Nyirati Klára, bajai polgármester és dr. Tóth Gábor kórházigazgató.

Elsőként Nyirati Klára polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés a város számára a projektben való részvétel.

– Megtisztelő, hogy idén a Richter Egészségváros Baját is felvette a kedvezményezett települések közé, ez mindenképp hasznos a lakosság és a kórház dolgozói számára, és a városnak rangos elismerést jelent. Kiemelte: sok mindent tett az önkormányzat azért, hogy egészségesebben éljenek, egészségtudatosabbak legyenek a bajaiak, mint például a Zöldebb Bajáért projekt, melynek keretében megvalósult az ingyenes közösségi közlekedés.

– Ha kevesebb az autó és több a kerékpáros közlekedés, akkor tisztább lesz a levegő is – mondta Nyirati Klára. Kiemelte: másik nagy terület a sport támogatása, melynek eredményeként szintén egészségesebb lesz a lakosság.

– A sport és a sportolók támogatása is kiemelt feladataink közé tartozik, komoly összeget áldozunk rá a város költségvetéséből

– tette hozzá. Elmondta, hogy mindenkit sportolásra biztatnak korra való tekintet nélkül, és ehhez igyekeznek megteremteni a lehetőségeket is.

– Örülünk, hogy ez a program a kórházat támogatja, ezzel a lehetőséggel mindenki csak nyer – összegezte a polgármester.

A program célja: a lakosság egészségtudatos magatartásának javítása

A továbbiakban Gál-Olasz Sarolta, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztályának csoportvezetője köszönte meg az együttműködő partnerek segítségét.

– A Richter Nyrt. több mint 14 éve, alkalmanként hét városba jut el Egészségváros programjával, amelynek célja javítani a lakosság egészségtudatos magatartását. Alapadományként egy 3,5 millió forintos összeget ajánlanak fel a Bajai Szent Rókus Kórház számára, ehhez azonban a lakosság is hozzáteheti a maga részét, a különféle programelemeken való részvétellel.

Tehát ha bárki részt vesz a nap bármely időszakában elhangzó előadáson vagy bekapcsolódik bármely szűrővizsgálatba, az automatikusan 1000 vagy 500 forintos összegnövekedést generál a kórház számára.

A szűrővizsgálatokat a bajai kórház szakorvosai és asszisztensei végzik, akik a teljes nap folyamán rendelkezésre állnak. Mindeközben családi programokra is várnak mindenkit. Ha valaki elfoglaltsága okán személyesen nem tud részt venni, az online előadásokba kapcsolódhat be a rendezvény közösségi oldalán keresztül. Az aktivitás ebben az esetben szintén pluszpontokat hoz a kórháznak – mondta a szervező. Felhívta arra is a figyelmet, hogy abban az esetben, ha egy-egy család látogat el a rendezvényre, minden egyes tagja külön-külön karkötőt kell hogy kérjen belépéskor, hiszen minden egyes családtag után jár a támogatás összege. A karkötőn lévő QR-kóddal tudják érvényesíteni majd a begyűjtött pontokat.

– Az összegyűlt adományösszeget a Bajai Szent Rókus Kórház egy speciális szívultrahangfej beszerzésére fordítja majd – mondta el dr. Tóth Gábor, a Szent Rókus Kórház főigazgatója. Hangsúlyozta, mindenki tehet a nemes cél érdekében, hiszen a készülék a szív vizsgálatát teljesen más dimenzióban, a nyelőcsövön keresztül teszi lehetővé, ily módon számos elváltozást lehet diagnosztizálni, mint például fejlődési rendellenességek, gyulladásos betegségek. A bal pitvar elváltozásaink vizsgálati lehetősége adott esetben akár életmentő vizsgálat lehet.

Részletek a bajai eseményről

A rendezvény egészségsétával kezdődik reggel 9 órakor. A Déri-kertből egy közös napindító sétával érkeznek a résztvevők az esemény helyszínére. Mivel a rendezvényre történő első belépésért dupla, 1000 forint értékű adománypont jár, így az egészségséta résztvevői már kora reggel 1500 forint értékű adományponttal támogathatják a kórházat.

A Szentháromság téren közel 30 szűrésen és tanácsadáson vehetnek részt a látogatók.

Többek között lesz prosztataszűrés (PSA), csontritkulásszűrés és csontsűrűségmérés, bőr- és körömgombaszűrés, koleszterinszint- és vérnyomásmérés, érszűkület-vizsgálat, neuropátiaszűrés cukorbetegeknek, valamint patikai, memóriazavar, dietetikai, asztma, diabetológia, nőgyógyászati és urológiai tanácsadás is. A fiatal generáció tagjai gyermek- és ifjúságvédelmi mentálhigiénés tanácsadáson vehetnek majd részt a Bajai Szent Rókus Kórház Gyermek- és Ifjúsági Mentálhigiénés Gondozó dolgozóinak köszönhetően.

Az EFI Baja (Egészségfejlesztési Iroda Baja) BMI méréssel- és tanácsadással, valamint gerincvédelemmel kapcsolatos tanácsadással várja a helyszínre látogatókat. A szűréseken és tanácsadásokon kívül változatos színpadi és családi programokkal is várják az érdeklődőket. Délelőtt háromnegyed 10-kor Molnár Andrea várja a színpad elé a táncolni vágyókat, mindemellett számos táncelőadást és bemutatót is láthatnak a helyszínre látogatók a nap során. Délután fél 3-tól Takács Nikolas lép a színpadra, 15 órától pedig Katus Attilával tornázhatnak közösen az érdeklődők.

A Richter a Nőkért sátorban egész nap érdekes életmód-előadások zajlanak Szily Nóra, Jaksity Kata, Béres Alexandra és Molnár Andrea jóvoltából, míg a legkisebbeknek bábszínház, gyermeksarok, interaktív élményszoba látogatás, virtuális gyárlátogatás és elsősegély-bemutató nyújt szórakozást.

A Richter Gedeon által felajánlott adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, élőben vagy az Egészségváros Facebook-oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal növelni tudják, hiszen a cég pontonként 500 forinttal megemeli az alapadomány összegét. A személyes jelenlét mellett online is lehetőség van az adományalap gyarapítására, ugyanis a Richter Egészségváros Facebook-oldalán több előadást online is közvetítenek. A bejegyzésekhez fűzött aktivitások szintén adománypontokat érnek – minden kedvelés, hozzászólás és megosztás 500 forintot jelent a Bajai Szent Rókus Kórháznak. A szervezők biztatják a bajai és környékbeli családokat: vegyenek részt minél nagyobb számban az egész napos programon, tegyenek ilyen módon saját egészségükért, valamint a közösség javának gyarapításáért. A részletes programot hamarosan közzéteszik az esemény közösségi oldalán.