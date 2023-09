A belvárosban rengeteg színpadi program, főzőverseny, több kilométeres szüreti felvonulás és két koncert emelte a hangulatot. Több ezren fordultak meg a településen. A rendezők délutánra hívták meg a Nemazalány duót. A két fiatal énekes a hazai tinédzserek kedvencei, a legismertebb számuk 30 millió nézettséget ért már el a legnépszerűbb videómegosztó portálon. A színpad előtt több mint ezer néző várta a „csajbandát”, akik egy órás koncertet adtak.

Előttük közel több mint félóráig hömpölygött a szüreti felvonulók „serege”, a helyi borlovagrend vezette a menetet, akiket a fiatal családok, iskolások, táncosok követtek. Utánuk pedig a klasszikus lovaskocsik és erőgépek felvonulása következett a lovasokkal. Becslések szerint több mint hetven csoport tette tiszteletét a Kossuth utcában üdvözlő tömeg előtt.

Eközben a tér másik felén baráti társaságok találkoztak borozgattak a borutcában, illetve fogyasztották el a főzőverseny során elkészített ételeket. A helyi gazdaköri sátor mellett Ritter Imre gazdaköri elnök mutatta be az érdeklődőknek, hogyan is készül a must. A látogatók közül sokan maguk is kipróbálták a gyümölcs ledarálását, majd a préselést, hogy megkóstolják a friss szőlőlevet. Este az Edda együttes adott nagy koncertet, amelyen szintén több ezren vettek részt.