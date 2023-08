Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a társasjátékozás Kecskeméten is. A nyáron már többször szerveztek társasjátékozást családoknak, baráti társaságoknak, de a nagy érdeklődés miatt augusztus 26-án, szombaton ismét a játék kerül középpontba. Az eseményt a Kecskeméti Társasjáték Kör Egyesület szervezi, ezúttal a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben.

Csak úgy, mint korábban, a 26-i alkalommal is játékmesterek segítenek a játékot bemutatásában és betanításában is, és az egyesületi készlet bármelyik darabját kipróbálhatják a játszani vágyók. Az eseményre nemcsak a rutinos társasozókat, de az újoncokat is szívesen várják akár családdal, akár barátokkal egy jóhangulatú közösségi élményre.

Az esemény augusztus 26-án, szombaton 10:00-kor kezdődik és este 17:00-ig tart. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött.