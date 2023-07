A hagyományőrző esemény résztvevői a falu központjában gyülekeztek, majd közösen vonulnak ki nótaszóval, lovaskocsikkal a gabonatáblához. Az aratás megkezdése előtt Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program projektvezetője, Gubán Gyula, a Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, illetve Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően az esemény főszervezője, a Csűrcsavaró néptánc egyesület vezetője, Szikora László elevenítette fel az aratóünnep előzményeit. Elmondta, egyesületük célja nem csak a minél több tánclépés elsajátítása és a fellépéseken való helyállás, hanem a Kárpát-medence magyar paraszti kultúrájának tovább éltetése is, mely meggyőződésük szerint nem a múlt, hanem a jövő. Elhatározták, hogy egy ünnepnapot szerveznek a kunszállásiaknak. A magyar parasztembernek a legnagyobb ünnep munkájának, verítékének és a Jóisten gondoskodásának gyümölcse az aratás, a gabona, ami a kenyeret és az életet jelenti. Ha gabona volt, kenyér volt, ha kenyér volt, akkor élet volt és vele együtt minden. A többit már az ember maga is igazíthatta valamelyest. És igazította is! – fogalmazott Szikora László.

A köszöntők után Juhos Imre, plébános megáldotta és megszentelte a gabonaföldet, a szerszámokat és az aratásban résztvevőket. Ezt követően a gazda- és az aratóbanda megalkudtak, majd szerződést kötöttek, csak ez után kezdődhetett az aratás. Munka közben az érdeklődők megismerhették az aratáshoz köthető hiedelmeket, népszokásokat és az aratószerszámokat. Az aratás, a kévekötés és a keresztrakás nehéz munkájába pedig bárki bekapcsolódhatott.