A polgármester a rádióműsorban elmondta, hogy a május mindig évzárásról, beszámolók elfogadásáról és az üzleti tervek elkészítéséről szól a költségvetési szervek életében, így részben ez határozza meg a csütörtöki közgyűlés napirendjeit.

A tavalyi zárszámadással kezdődik a közgyűlés, melyben bemutatják, hogy hogyan gazdálkodott a város, milyen bevételei és kiadásai voltak 2022-ben. Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, a zárszámadás is arról árulkodik, hogy Kecskemét költségvetése stabil, minden szükséges kiadásra és beruházásra jut forrás, ezek a szociális és a városüzemeltetési kiadások.

Az útépítésekről is szólt a polgármester, hiszen tavaly tízmilliárdos nagyságrendben fordított az önkormányzat az utak építésére és felújítására. A nagy áteresztőképességű utak építése és felújítása kormányzati és önkormányzati forrásból valósul meg: Katonatelep irányából a 441-es út és az Izsáki út bővítése jelenleg is zajlik. Tavaly elkészült a Károly Róbert körút, ami nagy segítség a közlekedésben, számos új bekapcsolási lehetőséggel, és ugyancsak tavaly adták át a kórháznál található körforgalmat. Belterületi utak tekintetében jelentős még a Mártírok útja teljes körű felújítása és a hozzá tartozó járdaépítés, de a Széchenyiváros is nagyot lépett előre nagy forgalmú útjainak, a Lánchíd utca, a Klauzál Gábor és Kristály tér körüli utak felújításával. A polgármester hozzátette, hogy az utak kérdése örök téma lesz, hiszen a 600 kilométer belterületi úthálózatot és a mintegy 1200 kilométer külterületi utakat igen nagy kihívás rendbe tenni.

A közgyűlésen a szociális ügyek is fókuszba kerülnek és olyan előterjesztések születtek, melyek elfogadás esetén további gondoskodási lehetőséget teremtenek a kecskemétiek számára. Ilyen előterjesztés, melyben arról dönthet a közgyűlés, hogy nem emelik a szociális bérlakások bérleti díját, valamint a költségelvű bérlakások lakbérét. Új kategóriát hoznak be a lakásrendeletbe, ami a lakásállomány piaci elvű fejlesztését jelenti: a KIKFOR Kft-vel és a Városi Alapkezelővel közösen új lakásokat építene a város, amivel újabb lehetőséget biztosítanak a lakásvásárlóknak. Továbbá új rendelet megalkotását is megkezdték ezzel kapcsolatban, amivel a fiatalokat támogatnák: a 28 év alattiak számára kedvezményes albérleti lehetőséget kínálnának, a 28 év felettieknek pedig lehetőséget biztosítanának arra, hogy kedvezményesen jussanak lakáshoz.

A nyugdíjasok számos szociális támogatást vehetnek igénybe a városban. Mivel a nyugdíjak folyamatosan emelkednek, így szükségessé vált az ellátási jogosultsághoz kötődő jövedelemhatár emelése, hogy ne essenek ki a jogosultsági körből azok, akik eddig igénybe vehették a támogatásokat.

Az árva és félárva gyermekek részére biztosított képzési hozzájárulásról szóló rendeletet a Covid idejére dolgozta ki az önkormányzat. A polgármester elmondta, hogy sajnos erre továbbra is szükség van, ezért úgy módosítják a rendeletet, hogy határidő megkötés nélkül támogassa a nehéz helyzetben lévő, súlyos veszteséget elszenvedő családokat, gyermekeket. Így ez folyamatos támogatássá válik.

A fenntarthatóság kérdésről is beszélt a polgármester. Egy olyan projekten dolgoznak, ami a tömegközlekedést és a hulladékszállítást érinti. A polgármester elmondta, hogy jelenleg hibrid üzemű buszai vannak a városnak, de ezek lassan csereérettek lesznek és ezzel összefüggésben a város a hidrogénüzemű tömegközlekedés lehetőségében gondolkodik. Ez összefügg a hulladékhasznosítással: mérlegeli az önkormányzat, hogy a hulladékból előállítható legyen a hajtáshoz szükséges hidrogén. Erre egyetlen élő példa van a világban, Japánban tesztüzem alatt áll a rendszer. Kecskeméten pedig az egyetemmel közösen vizsgálják a közlekedésbe való bevezetés lehetőségét.



