Az igazgató elmondta, hogy régóta tervben volt az útszakasz megújítása, de most nyílt alkalom arra, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzattal egyeztetve pályáztak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) és elnyerték a szükséges forrásokat. A már jelenleg is zajló felújítás az út 4+275 és a 8+355-ös szelvények közötti szakaszát jelenti, ami a lajosmizsei és a ladánybenei utak csomópontjától indul, és kicsit több mint négy kilométeren halad Kerekegyháza irányába.

Sztana Zoltán elmondta, hogy a térség egyik legrosszabb állapotú szakasza volt az út, ami ráadásul folyamatosan nagy forgalmat bonyolít, hiszen több települést köt össze, így a tömegközlekedés is jelentős ott. Annyira rossz volt az út állapota, hogy a Közút rendszeresen kátyúzási munkálatokat végzett rajta, ami lekötötte az erőforrásokat. Így a felújítás a Közút napi munkavégzésében is előnyt jelent a továbbiakban, nem beszélve a közlekedők által tapasztalt előnyökről.

A pályázatban bruttó 997 millió forintot nyertek el az út megújítására.

Ez teljes körű felújítást jelent. A meglévő burkolatra georácsot terítenek és arra kiegyenlítő zúzottkő réteget visznek fel, majd a teljes felületen két új aszfaltréteget is kiépítenek. Emellett az út környezete is megszépül. Az igazgató emlékeztetett, hogy a szakasz elején lévő csomópont − a lajosmizsei és a ladánybenei út STOP táblás kereszteződése − rendkívül balesetveszélyes, szinte hetente történt valamilyen baleset. Ezt forgalomtechnikai fejlesztésekkel teszik biztonságosabbá: az út fölé benyúló portálon világító STOP táblákat helyeznek el mindkét alárendelt útágon, illetve sárga harántcsíkozást festenek fel, amivel a közlekedők figyelmét felhívják a következő útkereszteződésre. Magát az útkereszteződés területét is sárga harántcsíkozással festik le.

Az igazgató elmondta továbbá, hogy áprilisban indultak a munkálatok és augusztus elejéig kell befejezni a felújítást. Hozzátette, egyelőre az ütemterv szerint halad a folyamat, így a határidő valószínűleg tartható lesz. A munkák a közlekedés fenntartása mellett folynak, de több helyen és az aktuális munkavégzés pontjain félpályás lezárás van érvényben. Sztana Zoltán elmondta, hogy az Útinform honlapján naprakész információt találnak a közlekedők a felújítás állapotáról.