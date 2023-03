Világnap 18 perce

Az ivóvízfogyasztást népszerűsítették Halason

Idén is elindította a vízivást népszerűsítői kampányát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a víz világnapjához kapcsolódóan. A kampányhoz másodszor csatlakozott a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola, a gyerekek nemcsak a tanórákon ismerkednek a víz jótékony hatásaival, hanem a városszéli Sóstóra is kilátogatnak, ahol a víz körforgását és a vízi élővilágot is tanulmányozzák.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

A diákok a folyadékfogyasztás jelentőségéről is tanultak Fotós: Pozsgai Ákos

A halasi oktatási intézmény már hétszer nyerte el az Ökoiskola címet, idén az Örökös ökoiskola címre pályáznak. Az oktató- és nevelőmunka során kiemelt hangsúlyt kap a környezet- és természetvédelem, valamint az egészséges életmód – mondta el a baon.hu-nak Füzesiné dr. Sümeghy Borbála szaktanár, a program felelőse. Idén országosan 1031 óvoda és iskola csatlakozott a Happy-hét programhoz, amely március 20. és 24. között zajlik, a Fazekas iskola második alkalommal vesz részt a kampányban. A tematikus egészséghetet az intézmények minden évben a március 22-ei víz világnapjára szervezett programjaikhoz kapcsolódóan állíthatják össze; játékos tanórákon, foglalkozásokon, sporteseményeken tanulhatnak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. – Fontos, hogy a gyerekek megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak, ennek hiánya ugyanis koncentrációs problémákat és tanulási nehézségeket okozhat, ezt napi szinten tapasztalják a pedagógusok az iskolákban – hangsúlyozta Füzesiné Sümeghy Borbála, aki kiemelte azt is, hogy ne energiaitalt vagy más cukrozott folyadékot igyanak a gyerekek, hanem ivóvizet. A kiskunhalasi diákok a városszéli Sóstóra is ellátogatnak, ahol tanulmányozzák a víz körfogását, az élővilágra gyakorolt hatását, a tavak, a folyók vízi élővilágával, valamint a csapadék, a szennyvíz fogalmával és hasznosításának lehetőségeivel ismerkednek.

