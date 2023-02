Mint arról már tájékoztattuk olvasóinkat, a bölcsődében 360 millió forintos beruházás keretében a Kodály utcai bölcsődében 5 nevelési-gondozási egységben 10 csoportszobában 120 fő férőhellyel, egy játszócsoportban és egy időszakos gyermekfelügyeletet ellátó csoportban történik majd a kisgyermekek ellátása.

A bölcsődei bejáráson a vendégeket Kiss Tiborné intézményvezető köszöntötte. A rendezvényen részt vett és pohárköszöntőt mondott Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, az eseményt megtisztelte jelenlétével Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat alelnöke és Hajdú Miklós alpolgármester. Beszédet mondott Nyirati Klára polgármester.

– Európában egyedülálló a magyar bölcsődei ellátás, ami 171 éves múlttal rendelkezik.

– hangsúlyozta Kiss Tiborné intézményvezető.

A pedagógia folyamatosan fejlődik a bölcsőde szakterületén. A Kodály utcai bölcsőde 1981-ben nyitotta meg kapuit, az épület teljesen megújult egy pályázatnak köszönhetően, és most hozzákapcsolódik egy korszerű és modern rész.

A bővítést követően az 5 új csoport működéséhez 10 kisgyermeknevelő és 2 bölcsődei dajka foglalkoztatása is szükséges lesz, tehát a projekt megvalósulása nemcsak bölcsődei férőhelybővítést, hanem 12 fő számára munkahelyteremtést is eredményez, hangzott el az átadáson.

A Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat koordinálja a területi és településfejlesztési operatív programot, melyből megvalósult a bajai bölcsődefejlesztés is.

A vármegye területén összesen 26 projekt nyert el vissza nem térítendő támogatást bölcsődeépítésre, ez 26 település érintettségét jelenti. Összesen 4,5 milliárd forint értékben valósultak meg ezek a bölcsődei fejlesztések, tudtuk meg Vedelek Norbert alelnöktől.

A projektek keretein belül 385 bölcsődei férőhelyet korszerűsítettek, valamint 418 új férőhelyet létesítettek a vármegye területén.

– A nehéz körülmények ellenére továbbra is azon dolgozunk, hogy könnyebbé tegyük a családok életét.

Bízom benne, hogy a következő fejlesztési ciklusban is minél több intézményfejlesztést tudunk majd végrehajtani, mely a családokat szolgálja – mondta hírportálunknak Vedelek Norbert.

A jelenlegi beruházást az előző városvezetés indította, emlékeztetett Nyirati Klára. Hozzátette, a fejlesztés a jövőnek szól, mindenkinek az a célja, hogy hagyjon valami értéket az utódokra. A következő hét évre rengeteg új fejlesztést tervezett a jelenlegi városvezetés, a polgármester bízik abban, hogy a vezetők bölcs döntései alapján az európai források ismét megnyílnak.

– Bízom abban, hogy a leendő polgármesterek majd ugyanilyen mosolyogva adnak át újabb és újabb fejlesztéseket – fogalmazott Nyirati Klára polgármester.

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy sok éven keresztül részt vett és alakítója volt – családokért felelős parlamenti államtitkárként – a családpolitikának Magyarországon. Ennek a munkának egyik fontos pillére a bölcsődefejlesztés – emelte ki.

– Magyarországon 2010 óta 85 százalékkal több bölcsődei férőhely van, ebben az időszakban megháromszorozódott a települések száma, ahol igénybe lehet venni a bölcsődei ellátást. Ennek köszönhetően évről évre nő azoknak a gyerekeknek a száma, akik bölcsődébe tudnak járni Magyarországon – hívta fel a figyelmet a honatya.

Nőtt a foglalkoztatottak száma

Zsigó Róbert kiemelte, hogy az előző európai uniós ciklusban, 2014–2021 között 200 milliárd forintból épültek bölcsődék, vagy újultak és szépültek meg. Nőtt a foglalkoztatás is a bölcsődékben, a dolgozók bére is növekedett. Ebből is látszik, hogy legalább olyan fontos lába a családpolitikának a bölcsődefejlesztés, mint a másik kettő. Az ennek a mozgatórugója, hogy minél több településen minél több kisgyermeket nevelő édesanya, ha vissza szeretne menni dolgozni, megtehesse, közben pedig biztonságban és egyre jobb körülmények között tudja gyermekeit.

– Ezért fontos a mai fejlesztés is, hiszen ennek a munkának köszönhetően újították, bővítették ki a bölcsődét, új eszközöket szereztek be 360 millió forintért – fogalmazott a honatya. Végül Zsigó Róbert megköszönte mindenkinek a munkáját a további közös siker reményében.