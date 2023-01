A Kodály utcai bölcsődében a bővítés következtében öt nevelési-gondozási egységben, 10 csoportszobában, 120 fő férőhellyel, egy játszócsoportban és egy időszakos gyermekfelügyeletet ellátó csoportban látják el a kisgyermekeket.

– Nagyon magas színvonalú működést eredményez a beruházás a nevelői munkánkban. Nagyon szépen felszerelt a csoportszoba, a fürdőszoba. Nagyon nagy odafigyeléssel választottuk ki az eszközöket, amik a gyerekek korának megfelelők. Ízlésesen és szépén berendezett csoportszoba várja azokat a gyerekeket, akik majd szeretnék igénybe venni az alapszolgáltatást. A meglévő bölcsődei részen is új berendezési tárgyakat vásároltunk, a csoportszobát, a fürdőszobát is felújítottuk – mondta Kiss Tiborné. Mint hozzátette, gyermekfelügyeletet is szeretnének vezetni, mert erre is óriási az igény.

A fejlesztést követően az öt új csoport működéséhez tíz fő kisgyermeknevelő és két fő bölcsődei dajka foglalkoztatása is szükséges lesz, tehát a projekt megvalósulása nemcsak bölcsődei férőhelybővítést, hanem tizenkét fő számára munkahelyteremtést is eredményez.

Kiss Tiborné intézményvezető portálunknak a multifunkcionális termet is megmutatta. Ebben a helyiségben a bölcsődei alapszolgáltatásban részt vevő sérült gyerekeknek tartanak majd foglalkoztatásokat.

– A multifunkcionális teremben zajlik majd a gyermekek fejlesztése. Nem kell elvinni őket, itt, a helyszínen találkozhatnak a fejlesztő-pedagógussal – tette hozzá az intézményvezető.

A munkavállalói létszám növekedése szükségessé teszi a meglévő épületrész kiszolgálóhelyiségeinek átalakítását, felújítását is, így minden dolgozó részére komfortosabb környezet teremthető.