Kis-Vén László polgármester arról számolt be, hogy a projekt megvalósítása során az épület külső színezése, a torony és a templomhajó teljes bádogozása, az ereszcsatornák és ablakpárkányok cseréje, a több mint 100 éves nyílászárók felújítása, az egykori főbejárati ajtó cseréje valósult meg. A pályázat benyújtásához, a beruházás megvalósításához az önkormányzat is segítséget nyújtott, térkőből négy jármű részére épített parkolót. A szabadon álló, gyönyörű épület sajnálatos módon településképi szempontból nem meghatározó, mert a község központjától, de még a plébánia épületétől is távol helyezkedik el.

A településvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a felújítási munkálatok során különösen ügyeltek arra a gránit táblára, amely a község híres szülöttének, P. Tamás Alajos (1915-1967) ferences rendi karnagynak, zeneszerzőnek állít emléket. A Hittudományi Akadémia egykori tanára 1941. április 22-én szülőfalujában mutatta be első szentmiséjét, és máig egyházi kórustalálkozókat tartanak a tudós pap emlékére.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a felújított plébánia épület rendelkezésre áll, ám sajnos nincs állandó plébánosa Öregcsertőnek. Ezt a feladatot alkalmanként, egyházi ünnepnapokon, és a június 11-e utáni vasárnap tartott búcsún, Halász Zsolt bátyai plébános látja el. Az önkormányzat keresi annak lehetőségét, hogy a Szent György templom belső felújítására a Magyar Falu Program keretében újabb pályázati forrást szerezzen.