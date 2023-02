A Kecskeméti Vadaskert 2022-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, melyet sok-sok programmal tett emlékezetesebbé. Ez is mutatja: már évekkel ezelőtt a passzívból aktív intézmény lett, mely rekordlátogatottsághoz vezetett tavaly. 115 ezerre emelkedett a látogatottsága a Vadaskertnek.

Tokovics Tamás elmondta:

idén is sok programmal készülnek, melyek egy része természetvédelmi jeles napokhoz, hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak, de lesznek táborok, családi napok is.

2023-ban tovább bővítik az állatállományt, elsőként Alpaka érkezik majd, mely hasonló a lámához, de sokkal cukibb. Nagy tervük erre az évre, hogy megkezdődhessen az új Hüllőház és Oktatóterem építése, melynek jelenleg az 50 évvel ezelőtti pénztárépület ad helyet.

Tokovics Tamás szólt arról is, miként érintik a létesítmény működését a megemelkedett energiaárak. A Vadaskert áram- és gázszámlája is megtöbbszöröződött. Számos egzotikus állatfaj fűtött házban él, például majmok, különböző madarak és a hüllők is. Szerencsére eddig ki tudták gazdálkodni a többletköltséget, egyrészt takarékossági intézkedésekkel, másrészt a jegyár bevételek átcsoportosításából. Hozzátette: nagyon nagy segítségükre vannak azon támogatók, akik pénzt utalnak számukra, de őket is arra ösztönzik, hogy látogassanak is el hozzájuk, gazdagodjanak a pénzükért élményekkel is.