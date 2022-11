A szanki születésű, de évek óta Kiskunmajsán élő fotós hétfőn választotta helyszínül Gemencet, ahol az egyik holtágnál állt lesben fényképezőgépével. A fotózást nehezítette a párás időjárás, de a hosszú, türelmes várakozás megérte, hiszen olyan jelenetet tudott megörökíteni, ami ritka örömöt okozott a természetfotósnak.

– Életem egyik legnagyobb (fotós) élményében volt részem a minap. Az elmúlt napok ködös időjárása nem sok jóval kecsegtetett és így volt ez hétfőn hajnalban is, nagyjából 15 méter lehetett a látótávolság. Lassan elkezdett tisztulni, de közben órák teltek el és egész nap szürke, felhős idő volt, viszont 12-13 órára végre látni is lehetett kicsit messzebbre. Eddigre már háromszor váltottam helyszínt, abban a reményben, hogy majd látok valami érdekeset, mindig néhány száz méteres távolsággal arrébb vettem fel új pozíciót, de túl nagy mozgás nem volt – számolt be a fotóskalandról Pintér Csaba.

– Ebéd után kicsivel egyszer csak „megelevenedett” a szemközti nádas, hatalmas csörtetés hallatszott, akkor már tudtam, hogy nagy testű állatok közelednek. Egy-két percen belül meg is jelentek a parton, egy szarvasrudli rontott ki a nádasból, szemmel láthatóan zaklatottak voltak, néhány másodpercig álltak ott, bevárták egymást, aztán nekiugrottak a víznek – szó szerint – és átúsztak, mert középen elég mély volt. Az egész jelenet néhány percig tartott csak, de elképesztő élmény volt – sorolta a természetfotós, aki hozzátette: „aztán pár perccel később megjelent egy vaddisznó konda is a túlparton, nem tudom, hogy esetleg tőlük riadtak-e meg a szarvasok vagy mástól, de ez már csak a hab volt a tortán.”

– Utólag már csak azon gondolkoztam, hogy ha a köd miatt már korábban feladom a fotózást vagy még az előző leshelyemen ülök néhány száz méterrel odébb, mint egy órával korábban, akkor sose élem át ezeket a nagyszerű pillanatokat. De a természet előbb-utóbb mindig meghálálja a kint töltött időt – zárta az élménybeszámolóját Pintér Csaba.

A majsai sétálóutcában is láthatók a természetfotói

Pintér Csaba természet­fotóiból tavaly ősszel nyílt szabadtéri tárlat a majsai sétálóutcában. A felvételek azóta is láthatók a Zárda és a Deák utcák közötti szakaszon. A fotós két éve a Légivadász című képével Az év természetfotója díjat érdemelte ki a Lenergy – Az Év Természetfotósa 2020 pályázaton. A díjnyertes felvételen egy karvaly látható, amint lecsap egy citromsármányra. A 43 éves fotós – aki civilben humán erőforrás szakterületen dolgozik –, 2007-ben kezdett el komolyabban foglalkozni a fényképezéssel. Képeivel már több díjat is nyert: a nemzetközi Milvus Photocontest pályázaton a vadon élő állatok kategóriájában lett második. 2019-ben a Varázslatos Magyarország pályázatán összetettben 10. helyezést ért el, a Varázslatos Magyarország madarai kaegóriában pedig harmadik lett. Múlt évben a Bird Photographer of the Year (Az év madárfotósa 2021) döntőbe jutott az egyik felvétele, amit 22 ezer fotó közül választottak a legjobbnak ítélt 200 fotó közé. A majsai utcatárlat mellett, december 2-ig a halasi Csipkeházban is láthatók Pintér Csaba természetfotói.