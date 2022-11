Ünnepi köszöntőt mondott Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője, Hajdú Miklós alpolgármester és Szőllősi Béla, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának igazgatója.

Zsigó Róbert köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a több mint három évszázaddal ezelőtt kezdődött munka kitartással, töretlen hittel folytatódott Knezevics György postamestertől egészen a jelenig.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a hosszú időszak nem volt mindig zökkenőmentes. A sorscsapások ellenére a szolgálat mindig talpra állt, mindig volt kitartás, hogy újra kezdjék.

Említést tett arról, hogy nagyszerű és hiánypótló írásában Kurityák Mihály is beszámolt erről, mikor körbejárta a bajai postaszolgáltatás történetét.

– Túlélte az első világháborús megszállást, a második világégés pusztítását, és az 1989-et megelőző kommunista diktatúrát. Nehézségekkel pedig manapság is szembe kell néznünk. A szomszédunkban háború dúl. Sajnos Magyarország sem tudja kivonni magát az európai energiaválság kedvezőtlen hatásai alól, így itthon is kényszerű intézkedéseket kellett hoznunk. Így van ez a városi és a városban lévő intézményeink esetében is. A spórolás egyaránt érinti az uszodát, a turisztikai központot, a polgármesteri hivatalt, valamint a színháztermet és a múzeum létesítményeit. És érinti – a mai napon ez különösen aktuális – az egyik bajai postát is. Az okok befolyásolására, megszüntetésére azonban kevés hatása van hazánknak. Össze kell fognunk azért, hogy a kontinensünkön mielőbb béke legyen, és, hogy az európai döntéshozók belássák végre, hogy hibás döntéseket hoztak – fogalmazott Zsigó Róbert.