A takarékossági intézkedési terv az önkormányzati intézményeket érinti. A terv szerint a Szűcsi Óvoda november 15-től március 31-ig bezárásra kerül, melynek csoportjai másik két telephelyre kerülnek. A városi könyvtár úgy fog tovább működni, mint a Covid korlátozások alatt. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumhoz tartozó Szlovák Tájházban nem lesz ügyelet. A János Vitéz Látogatóközpontban, a szülőházban, és a múzeumban a Petőfi 200 emlékév miatt viszont nem zárnak be. A bölcsődét nem érinti a döntés, az idősek otthonát korlátozó intézkedés érinti, de nem a lakóterekben, hanem a közösségi helyiségekben, míg az irodákat átköltöztetik az Árpád utca 8. szám alá.

Domonyi László hangsúlyozta: arra törekednek, hogy a munkahelyeket egy helyszínre korlátozzák november 1-jétől március 31-ig. Az Egészség Fejlesztési Iroda is a művelődési központba költözik, míg a polgármesteri hivatalban péntekenként távmunkában dolgoznak majd. A spórolásból nem maradnak ki a sportlétesítmények sem. Az intézkedési sor a Városi Sporttelepet, a Sportcsarnokot, a Küzdősportok Házát és a Rónaszéki Fürdőt is érinti. Nem kerüli el a bezárást a Petőfi Kollégium első két szintje (a Kőrisfa Hostel), a Krimpeni ház, a Hagyományok Háza, a Pátria épülete, és a Zsinagóga 2023. március 31-ig. A művelődési központ lesz az egyetlen közösségi hely a városban, melyet az önkormányzat továbbra is üzemeltet. Temperáló fűtést fog kapni a buszmegálló.