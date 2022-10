A gyökerek a szegedi szemináriumi évekig nyúlnak vissza. A miséhez kapcsolódó reggeli elmélkedéseit naplóba jegyezte le, az Isteni sugallatokat, gondolatokat a későbbiekben is folyamatosan leírta. Később már papként a prédikációit is papírra vetette, eleinte kézírással, később már számítógéppel. Ez utóbbi akkor következett be, amikor Kalocsáról áthelyezték, és az ottani hívei kérték, küldje el nekik, hogy továbbra is hallhassák, olvashassák prédikációit. Így a leírt prédikációkat e-mailben rendszeresen elküldte számukra, új helyéről, Kiskunhalasról. Ezt később a Facebook-oldalán osztotta már meg. Egyre több helyről kap azóta is pozitív visszajelzéseket, nagyon sokan olvassák és szeretik írásait.

Az atya a kötetben olvasható történetek kapcsán elmondta, mintegy ötszáz történetet őriz, melyeket használ a prédikációihoz, fontos részei az elmélkedéseinek. Van néhány, melyet ismétel, mert mondanivalójuk nagyon időtálló és jó.

Vereb István arra is rákérdezett, mit jelent Finta József atyának a Szentírás. Kifejtette: megtalálta benne önmagát, mindig érzi, a történetben ki is ő valójában. Személyes üzeneteket kap általa az elmélkedéseiben.