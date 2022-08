Ezekben a napokban szinte minden településen megemlékeznek Szent Istvánról, megünneplik az új kenyeret. A sort Kecskeméten elsők között a népkonyhaként is működő Wojtyla Barátság Központ nyitotta, ahol csütörtökön tartották meg a megemlékezést, majd áldották meg a Szegények kenyerét.

Farkas Pál, az intézmény munkatársa köszöntötte a résztvevőket, majd a wojtylás sorsközösség egyik tagja, Oskolás János saját ünnepi versét szavalta el, a műsor hangulatát pedig a Kuna Family zenei műsora emelte

Horváth Attiláné Nelli, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke mondott elsőként köszöntőt.

– Ez az ünnep a gyermekkoromat idézi fel bennem, amikor a búzát úgy emlegették, hogy az élet. Ma is az életet ünnepeljük Szent István és a búzaszem képében. Mi, emberek is búzaszemek vagyunk. Ezt úgy kell felfogni, ha a búza jó helyre került, gondozták, akkor szaporodott, újabb termést hozott. Arra is jól emlékszem, hogy régen a kenyeret addig nem szegték meg, míg keresztet nem rajzoltak rá. Mi, magyarok szerencsések vagyunk, mert még kerül az asztalunkra kenyér. Mindenkinek azt kívánom, hogy szaporodjunk, növekedjünk, tiszteljük őseinket, tiszteljük azokat, akik a kenyeret az asztalunkra juttatják, és soha ne dobjuk ki a kenyeret a szemetesbe – mondta Horváth Attiláné, végül jó étvágyat kívánt a szegényeknek. Az ebéd alapanyagát az alapítvány biztosította, melyből a Holló Lakodalmasház készített ízletes ételt.