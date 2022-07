Tápgyűjtő akció 4 órája

Szeretné visszanyerni a támogatókat a kalocsai menhely

Tápgyűjtő akciót hirdetett most szombatra a kalocsai kutyamenhelyet működtető Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány. Mint ismert, az utóbbi két év pandémiás időszakában kevésbé tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és a helyszíni gyűjtéseik kissé ki is koptak a köztudatból. Most szeretnék visszanyerni a rendszeres támogatóiknak legalább egy részét.

Békési Marianna kuratóriumi elnök elmondta: az aktivistáik a kalocsai Tesco bejáratát keresztező folyosón kaptak helyet, így az alapítvány standja a szombati nyitvatartási idő legnagyobb részében, 8–18 óra között megtalálható lesz. Hozzátette: mindenféle eledelből rendesen kifogytak, szóval bármilyen típust: száraz tápot, vagy konzervet választanak nekik a vásárlók, azt örömmel elfogadják. Kölyöktápokból és tisztítószerekből, fertőtlenítőkből és gumikesztyűkből szintén hiány van a telepen, de a zárt épületükben néha kismacskákat is elkülönítenek. Nekik szintén lehet eledelt vagy almot adományozni. A menhely vezetője elárulta: az utóbbi néhány gyűjtésen vették észre, hogy erősen megcsappant az adományozási kedv, hiszen a korábbi közel egytonnás eredmények után az elmúlt hónapokban csak néhány száz kilogramm táppal támogatták őket az emberek. Fontos lenne még az önkéntes munka is, hiszen a meglévő kör elfáradt, csak néhányan vannak, akik mindig mozgósíthatók. Kérte, hogy akár a tápgyűjtésre, akár a menhely 120 lakójának gondozására, vagy karbantartási feladatokra jelentkezzen az, akinek fontos az állatvédelem. Érdeklődni az Összefogás az Állatokért Kalocsa Facebook-oldalon, üzenetben lehet.



