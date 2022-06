Összevont borversenyen választották ki Kecskemét és környéke legjobb borát, valamint a megyeszékhely legkiválóbb borát a keddi versenyen. A járvány miatt két évig kimaradt az összevont borverseny, csupán a város borát választották meg. Két zsűri és az elnökség ítélt a nedűk felett. Az elnökségben a szakértők mellett helyet foglalt prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester és dr. Fekete Gábor, a választókerület önkormányzati képviselője is.

Szabó Attila telepvezető, mint házigazda, majd Sztachó-Pekáry István köszöntötte a szakértő ítészeket. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a címeket közös döntés nyomán ítélik oda a legérdemesebbek számára.

Kocsis Pál, a Mathiász János Borrend elnöke köszöntőjében kifejtette: a térségi borverseny 40 éve, míg a város bora megméretés 2008 óta játszik fontos szerepet a hazai borászat életében, még, ha a magyar szőlőtermesztés és a bortermelés nem is régi fényében csillog manapság, hiszen igen nagy volumenben visszaesett a termesztés mennyisége.

Emlékeztetett, hogy a szőlő az ökológiai katasztrófa egyik megmentő növénye lehet, mert képes szerepet játszani az elsivatagosodás megakadályozásában.

–Ezért előrelátó módon kellene odafigyelni és megadni azt a tiszteletet, ami jár a magyar szőlőnek és bornak, valamint a térségi verseny hagyományát ápolni kell – fogalmazott az elnök.

A Mathiász János Borrend a kecskeméti önkormányzattal közösen szervezte meg a versenyt Fotó: Horváth Péter

Szili Gábor, a borrend alelnöke és az bírálat szervezője beszélt a verseny menetéről. Elmondta, hogy a Kunsági borvidék hegyközségeinek tagjai adhatták le mintáikat. Összesen 19 kistermelő, öt üzemi borászat, valamint egy intézmény, maga a kutatóintézet biztosította a 61 mintát, melyek közöttük a fehérborok dominálnak, de tendencia, hogy egyre több rozéval és vörösborral is neveznek a termelők. A fehérborok között jellemző a kövidinka, a cserszegi fűszeres, az irsai olivér, az olaszrizling és a rajnai. A rozék esetében a kékfrankosból érkezett be a legtöbb, és a vörösborból is ez a fajta adja a tételek javát, de mellette a cabernet sauvignon és a merlot is megjelenik a minták között.

Kecskeméti Város Borát 2008 óta választják meg adott szabályzat szerint. A hegyközségi igazolással rendelkező szőlő és a bor a környékből származhat, legalább 10 hektoliterrel kell rendelkezni belőle.

A város bora az lehet, ami a térségi borversenyen arany vagy ezüst minősítést kapott a két zsűritől, és persze külön nevezték a városi megméretésre is.

Fotó: Horváth Péter

Kecskemét borát a térségi versenyt követően szinte azonnal külön bizottság választja ki a legjobbak közül. A Kecskemét Városa Bora címet egy évig viselheti a választott tétel, eddig jellemzően a fehérborok közül került ki a legjobbak legjobbja. Eddig két alkalommal választottak egyszerre két tételt a város borának, egyszer pedig kadarkából készült vörösbor volt a győztes. Idén 19 mintát jelöltek a címre, köztük cserszegi, irsai, három kövidinka, két rajnai, olaszrizling, és két új fajta, a karát és a generosa is beérkezett, valamint két rozét is neveztek.

Szili Gábor elárulta, hogy a zsűri nem csak a bor jelenlegi minőségét ítéli meg, hanem arra is hangsúlyt fektet, hogy hogyan változik a minősége az elkövetkező egy évben, amíg a várost reprezentálja.

Bírnia kell a különböző tárolási körülményeket, adott esetben a repülést is. A kiválasztott borból a város is meghatározott mennyiséget vásárol. A győztes bor termelője egy évig használhatja a Kecskemét Város Bora címet, amit terméke címkéjén is megjeleníthet.

A végeredmény ugyan megszületett kedden, de a zsűri nem jelentette be a győztest, ennek külön eseményt szentelnek, várhatóan a Hírös Hét Fesztiválon mutatják be a megyeszékhely legjobb borát.