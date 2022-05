A konferencia megnyitóján Prof. Dr. Lengyel Csaba a Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának elnöke, majd Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere köszöntötték a tanácskozás résztvevőit. A tudományos ülésen konkrét eseteket bemutatva mondják el a tapasztalataikat a szakemberek. Újdonság a korábbi konferenciákhoz képest, hogy a kiskunhalasi tudományos ülés egyben nemzetközi is, hiszen Szabadkáról is érkeztek orvosok, újdonságnak számít az is, hogy a belgyógyászok és a specialisták mellett a tanácskozás programjába bevonták a háziorvosokat és a szakdolgozókat is, a közös tapasztalatcsere még hatékonyabbá teszi a gyógyító munkát.