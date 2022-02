Vasárnap délben éppen ebédelt az Ybl Miklós utcában lakó Vincze Imréné Rózsika néni, mikor egyszercsak elment az áram. Gyorsan kiderült ennek az oka: az óriási erejű szél - mely megye és városszerte sok kárt okozott - kifordította a földből a háza előtt álló jó tízméteres fenyőfa gyökerét, a fa törzse hosszanti irányban elhasadt és a fenyő eldőlt. Szerencsére nem a házra, hanem a fallal nagyjából párhuzamosan a bokrokra, viszont leszakította a házat a villamos hálózatba bekötő vezetéket.

– Rögtön be is jelentettük telefonon a szolgáltatónál. Azt hiszem, azt is mondtuk, hogy életveszélyes a helyzet, mert a kábel vége kilógott az utcára, aggódtam, nehogy egy arra járónak baja essen emiatt

- mondta el az idős hölgy, amikor szerda délelőtt meglátogattuk.