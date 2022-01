Frissítés (16:22):

Érdeklődésünkre Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője megerősítette, hogy a kecskeméti Nagytemplom állványzatát is megrongálta a szélvihar.

Korábban írtuk:

Mint arról korábban beszámoltunk, másodfokú riasztást adott ki vasárnapra viharos szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Bács-Kiskun megyére is. A helyenként 90 km/h-t is meghaladó széllökések következetében megyénk több településén is úttestre, járdára, villanyvezetékre, sőt épületre dőlt fák, valamint leszakadt, nagyobb méretű faágak miatt volt eddig szükség a tűzoltók beavatkozására. A szakemberek a társhatóságokkal, az áramszolgáltatóval és rendőrséggel közösen végzik a munkát — tudtuk meg Kovács Andreeától.

Mint mondta, vasárnap kora délutánig közel 250 esetben riasztották a tűzoltókat. A káresetek felszámolásán a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók is dolgoznak. Személyi sérüléssel járó esetről eddig nem érkezett bejelentést.

Kecskeméten, a Csabay Géza körútra is riasztották a tűzoltókat, ahol egy negyven négyzetméteres sátrat borított fel a szél. Továbbá, a megyeszékhelyen, a Dózsa György úton egy épülő társasház falát döntötte a járdára a szélvihar. Szerencsére éppen senki nem járt arra.

Fotó: Godó László