Folytatódik Kiskunfélegyháza újjáépítése

A világjárvány nem akadályozza meg Félegy­háza fejlődését. Az önkormányzat munkatársai ugyanis a járványkezelés árnyékában is minden erejükkel a jövőre koncentráltak. Tervezések, egyeztetések, költségvetési tárgyalások töltötték ki az elmúlt közel két évet, aminek most érik be a gyümölcse – írja közösségi oldalán Csányi József polgármester.

Még idén elkészül a város új parkolója a nagyposta mellett Forrás: Vajda Piroska

A településvezető arra hívja fel a figyelmet, hogy Félegyháza a következő 36 hónapban legalább akkorát fog előre lépni, mint az elmúlt években.

Elindulunk azokért az európai uniós és hazai forrásokért, melyeknek köszönhetően már nemcsak az elmúlt évtizedek adósságait törlesztjük, hanem olyan fejlesztéseket valósítunk meg, melyekkel Kiskunfélegyháza felzárkózhat az ország legversenyképesebb településeinek sorába. A következő másfél évben folytatjuk a városközpont megújítását. Terveink szerint mintegy 800 millió forintból megújul a város egyik legforgalmasabb része, a kisposta környéke. A Kossuth utcát mindkét oldalán teljesen újjáépítjük az Attila utcától a Dózsa György utcáig, illetve a Batthyány utcától az Ady Endre utcáig. A Horváth Zoltán utcai „kocka játszótér” és a Venezia udvar is teljesen új arculatot kap – írja.

Hozzáteszi, hogy elbontják és egy új óvodát építenek a Bercsényi utcai óvoda helyére. Egy minden igényt kielégítő kerékpáros, rolleres, görkorcsolyás sportparkot építenek a volt Vasas-pályán. Az eredeti terveket átgondolva nagyobb teret engednek az extrém sportoknak, emellett azonban a hagyományos sportokat kedvelőkről sem feledkeznek meg. Egy, a Petőfi-lakótelepéhez hasonló foci-, kosár- és kézi­labda­pálya is épül, lesz 400 méteres futókör, felnőttkondipark, gyermekjátszótér, közvilágítás és kamerarendszer is. Őszintén hiszem, hogy a megújuló Vasas-pálya a félegyházi fiatalok új találkozási pontja lesz a jövőben – írja közleményében Csányi József.

A polgármester arról is beszámol, hogy újjáépítik a Petőfi-lakótelep bölcsődéjét. Pontot tesznek a Molnártelepi út ügyére, vagyis egy megfelelően széles, közvilágítással ellátott új utat építenek. Szeptemberre pedig megépül a város új bölcsődéje a Móravárosban. Még az idén elkészül a város új központi parkolója a nagypostánál, újjáépül a Korona utca, a Deák Ferenc utca legforgalmasabb szakasza, a Csongrádi utca a vásártérnél 80 új parkolóval, és még több rövidebb útszakasz – sorolta közleményében a polgármester.

