A 441-es felújításánál is közelebb került az első kapavágás

Szemereyné Pataki Klaudia a 441-es főút felújításával kapcsolatban is jó hírekről számolt be, lezárult a kivitelezésre kiírt közbeszerzés. Mint többször megírtuk, a 445-ös északi elkerülőtől (a Metro áruháznál lévő csomóponttól) egészen Katonatelep Nagykőrös felé eső végéig kétszer két sávosra szélesítik a 441-est, és összesen összesen 6,2 kilométer hosszúságban erősítik meg a kétsávos burkolatot. 2022-ben pedig indulhat a Károly Róbert körút építése is. A polgármester hangsúlyozta: jövőre tehát sok útépítés lesz, az emiatti útlezárások, terelések, dugók okozhatnak majd esetleg bosszúságot, de „az útépítések úgy nem tudnak zajlani, hogy fölötte elrepülünk”, ezért kérte a lakosság türelmét és együttműködését.