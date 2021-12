„A Kajla egyedülálló lehetőség a családok számára most a téli szünetben is, akár egynapos akár egész hétvégés kirándulásokhoz. A program népszerűsége már három éve töretlen, és a belföldi turizmus fellendülésének köszönhetően egyre többen veszik igénybe az utazási kedvezményt, ennek köszönhetően pedig egyre több kisiskolás fedezi fel Magyarország természeti értékeit, épített örökségeit. A tartalmasan eltöltött idő minden család számára fontos, így arra biztatok mindenkit, hogy aki teheti, a téli szünetben is kövesse Kajlát, szerezzenek új élményeket, kiránduljanak együtt a rég nem látott rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal.” - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.