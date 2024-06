Megbánta bűneit a vendégmunkás

A vádlott egyetértett a vádirattal, mindegyik cselekmény elkövetését elismerte. Azt is elmondta a kirgiz vádlott, hogy nagyon sajnálja a történteket, ittas állapotban volt, ami nem szokása, de ez nem mentesíti őt a felelősség alól, és minden sértettől szeretett volna elnézést kérni. Egyetért a vádirattal, mindegyik bűncselekményt elkövetését elismeri, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Az ülésen az is kiderült, hogy a fiatal szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, gázszerelő a szakmája, és munkavégzés céljából érkezett az országba, és Kecskeméten egy gyárban volt gépkezelő. Kirgizisztánban és Magyarországon is büntetlen előéletű, először került ilyen helyzetbe.

Maga is megsérült, amikor megrongálta az autókat

Ügyvédje, dr. Novák Helga sem vitatta a vádiratot, azonban enyhítő körülményként kérte értékelni a beismerő vallomást, a büntetlen előéletet, illetve azt, hogy az elkövetéstől az ülésig végig előzetesben volt a vádlott. Azt is kiemelte az ügyvédnő, hogy a vádlott megbánása is az enyhítés irányába mutat, és az is, hogy a cselekmény során maga is megsérült. Mint fogalmazott, a férfi a jobb élet reményében érkezett Magyarországra, és vállalt munkát, azonban a következmények miatt ez nem valósulhatott meg, a büntetőeljárás miatt elvesztette munkahelyét. Érvelése szerint a büntetőeljárás és a munkahely elvesztése önmagában is büntetés számára, és a törvényi minimumhoz közeli ítélet kiszabását (ami 3 hónap), illetve a kiutasítás mellőzését kérte.

Hamarosan szabadul, de egy évig nem térhet vissza Magyarországra

Dr. Pokomándy Imre bíró az ügyészi indítvánnyal egyezően egy év börtönbüntetésre és egy év kiutasításra ítélte a kirgiz férfit. A büntetésbe beszámítják szeptembertől a tárgyalás napjáig előzetesben töltött időt, ami még több is, mint az a 8 hónap, ami után feltételesen szabadlábra bocsátható. Ennek értelmében a férfi hamarosan szabadulhat. A felek tudomásul vették az ítéletet, így az jogerős.