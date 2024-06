A vád szerint a kiskunhalasi férfi és az élettársa drogkereskedővé válásukat megelőzően „kristály” fogyasztók voltak. A dizájner drog megszerzéséhez szükséges anyagi javak előteremtése érdekében azonban 2022 elejétől lakóhelyükön a pszichoaktív szer árusításába kezdtek. A „kristályt” a férfi ismeretlen forrásból szerezte be, majd egy gramm mennyiségből 12 adagot készített, azokat fóliába csomagolta és az ún. „pakkokat” a vevőiknek 1.000 forintért értékesítette. A házhoz jövő fogyasztókat csengetés után beengedték, majd az udvari melléképületben bonyolították le a vásárlást. Több esetben a férfi élettársa szolgálta ki őket és a vételárat is ő vette át tőlük. A több mint egy éven át tartó illegális tevékenységük során volt olyan kuncsaftjuk, aki mintegy 70 alkalommal fordult meg a portájukon, hogy a kimért droghoz hozzájusson.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem és jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt vádat emelt egy férfival és élettársával szemben.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A férfi emellett extasy tablettát is árult, annak darabját 3-4.000 forintért kínálta. Egy vevőjük megbízta őt azzal is, hogy a 450.000 forint megtakarításából továbbértékesítés végett drogot vásároljon számára. A vádlott a pénzből 100 gramm „kristályt” vásárolt, amiből közösen is fogyasztottak, illetve a vádlott kiadagolva 12 pakkot értékesített. A fennmaradó 84 grammot a kiskunhalasi nyomozók az ingatlan kamrájában megtalálták. Ennek során egy táskából fehér porok formájában további dizájner drogokat, extasy tablettát és több mint 4 millió forint készpénzt foglaltak le.

Az ügyészség a párost jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja, emellett a férfi vádlottnak kábítószer-kereskedelem bűntette miatt is felelnie kell. Az ügyészség mindkettejükkel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Ügyükben a Kiskunhalasi Járásbíróság fog ítéletet hozni.