A vád szerint a kecskeméti férfiakból álló bűnözői csoport 2017. és 2020. között gépkocsik kereskedelmével foglalkozott. A nagyobb haszon és a kedvezőbb vételár elérése érdekében külföldi és magyar cégekből álló számlázási láncokat felhasználva kerülték ki az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségüket. Három év alatt 12 magyar és 4 cseh gazdasági társaságot vontak be az adóelkerülő tevékenységbe. A magyarországi autókereskedésekben álló nagyértékű, új járműveket a bűnszövetséget irányító vádlott a társai segítségével az érdekeltségi körükbe tartozó cseh honosságú cégek nevére megvásárolta, majd csehországi forgalomba helyezést követően színlelt szerződéssel a magyarországi ügyfeleknek átadta – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Forrás: shuttestock.com / illusztráció

Az elkövetők külföldi, használt gépkocsik beszerzésével és belföldi értékesítésével is foglalkoztak. Ekkor úgy került a gépjármű a végső tulajdonoshoz, hogy azt az elkövetők „átfuttatták” az általuk működtetett belföldi cégeken, amelyek a belföldi eladás után nem fizettek áfát.

A vevőkkel is közvetlenül kapcsolatot tartó, a tevékenység egészét szervező férfi az adóelkerülő tevékenység fő haszonélvezőjeként három társa feladatait is meghatározta. Ők az utasításai alapján részt vettek az adásvételekben, az ügyletbe bevont cégeik nevében a számlázást végezték és ez idő alatt mintegy 2 milliárd forint készpénzt is felvettek.

A vádlottak összesen több mint 600 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

Az ügyészség mind a négy férfit üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy illetve jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásával vádolja.

Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.