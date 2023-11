A menekülő embercsempészek gyakran hátrahagyják a migránsok szállítására szolgáló járműveket. Bács-Kiskun vármegye határközeli településeinek környékén is rengeteg az ilyen jármű, de már Kiskunmajsa belvárosában is feltűnt egy-egy ilyen hátrahagyott furgon, illetve személyautó. Ezek a gépjárművek, amellett, hogy sokszor balesetveszélyt jelentenek az utak mentén, a környezetet is károsítják a termőföldeken és az erdőkben, és rontják az ott élők biztonságérzetét.

A rendőrség csak azokat a gépkocsikat szállíttatta el, melyekben elfogták a migránsokat, a hátrahagyott autókat nem. Az önkormányzatok tíz napos várakozási idő után lennének jogosultak elszállíttatni a járműveket a közterületekről. A külterületeken hagyott járművek többségét addigra „kibelezik” , azaz a legértékesebb részeket kilopják.

A déli határnál található elhagyatott járművekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányrendelet hatálya Ásotthalom, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Balástya, Bordány, Csikéria, Domaszék, Forráskút, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Katymár, Kelebia, Kübekháza, Kunbaja, Madaras, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szeged, Tiszasziget, Tompa, Újszentiván, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet alkalmazásában az el nem kerített magánterület közterületnek minősül. A hatósági feladatok ellátására kizárólagos illetékességgel a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt, mint hatóságot jelölték ki. A kormányrendelet alapján a hatóság a fent megjelölt településeken fellelt olyan járművet, amelyen hatósági jelzés nem található, vagy amely nem felel meg a gépkocsi fogalmának; és amelyet valószínűsíthetően embercsempészés bűncselekmény megvalósításához elkövetési eszközként felhasználtak, elszállíttathatja.

A mezőőr, illetve a közterület-felügyelő értesíti a kormányhivatalt, ha ilyen járművet észlel, majd a járművön a hatóság értesítést helyez el, amely tartalmazza a jogkövetkezményre történő figyelmeztetést. Az értesítés elhelyezésétől számított 4 nap múlva a hatóság gondoskodik az érintett jármű elszállításáról.