A helyszínen járva már magunk szereztünk bizonyosságot arról, hogy a teljesen kiégett hétvégi háznak valószínűleg a földszinti és a tetőtéri részét, az összesen mintegy 30 négyzetmétert egyaránt lakták, és ha valaki a tető és a gerendázat, a berendezés teljes megsemmisülésével járó tűzben az ingatlanban tartózkodott, annak nem sok esélye lehetett arra, hogy túlélje a katasztrófát.

A házban mindeddig ismeretlen okból keletkezett tűzben az a Győri Andrea uszódi származású, Kalocsán és környékén, de a járás határán kívül is jól ismert festőművész hunyt el, aki hosszú éveken át Dél-Afrikában, Hollandiában és Írországban alkotott és kiállított.

Győri Andrea, a Kalocsai Szó és Kép (2012) évi kiadványban

Fotó: Zsiga Ferenc

A tragédia híre mind az uszódiakat, mid a dunaszentbenedekieket megdöbbentette, ugyanis Andrea hol az uszódi, hol a benedeki üzleteket kereste fel, hogy bevásároljon. Ilyen alkalmakkor beszélgetett a falubeliekkel, különösen azokkal, akik gyermekkora óta jól ismerték.

– Megdöbbentett a hír, mert Andreát nagyon régóta ismerem. Amikor világcsavargó útjáról, Dél-Afrikából, Hollandiából, Írországból hazajött, többször találkoztunk, mesélt az ottani élményeiről. Ilyen alkalmakkor megmutatta azokat a képeket, amelyekből véleményem szerint Magyarországon még hasonlót sem lehet látni. A legutóbbi uszódi alkotótáborba is eljött, beszélgetett velünk, végig nézte, ki mit csinál, de ő inkább otthon, egymagában dolgozott. Amikor a kiállítás volt, hozott pár képet, és nagyon szerényen mutatta azokat. Talán ismétlem magam, de hát azok nem akármilyen képek voltak. Annyit tudok, hogy a fővárosban az egyik galéria most is kiállítja az alkotásait. Egy különleges embert, egy kiváló művészt vesztettünk el Andreával – mondta el Kiss István kalocsai festőművész, Győri Andrea alkotótársa a tragédiát követően.