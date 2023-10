A baleset során a magyar rendszámú jármű átsodródott a túloldalra, majd egy villanyoszlopnál oldalára borult az út közelében. Az autó rakterébe huszonnyolc illegális migráns zsúfolódott be, akik többsége elmenekült a helyszínről. A rendőrök helikopteres támogatással fogták el őket egy közeli erdőben. A helyszínre több mentőautó és tűzoltók is érkeztek. A baleset során ketten súlyosabban, ketten pedig könnyebben megsérültek. Őket a halasi, illetve a kecskeméti kórházba szállították. Úgy tudni, hogy az embercsempészt még keresik a rendőrök és vizsgálják a baleset körülményeit is.