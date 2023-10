A kiskunhalasi rendőrök a kamerafelvételek alapján beazonosították a gépkocsit és a sofőrt is. Az elkövető és autó sem volt ismeretlen nekik, ugyanis korábban a férfi ittasan közlekedett pont ezzel a járművel. Akkor az is kiderült, hogy a járművezetéstől is el volt tiltva a sofőr – írja a police.hu.

Az eljárás során kiderült, hogy a balesetkor úgy vezette az személyautóját, hogy őt a Kiskunhalasi Járásbíróság 2023. április 12-től 2024. április 11-ig a járművezetéstől eltiltotta. Vele szemben eljárás indult.