Mint arról korábban már mi is beszámoltunk, a 78 éves asszony kiabálását ketten is meghallották, akik még szemügyre tudták venni az támadót. Az esetről szerencsére a rendőrök is azonnal tudomást szereztek, így gyorsan a helyszínre értek, és a szemtanúk, valamint a sértett személyleírása alapján keresni kezdték a rablót a környék térfigyelő kameráin. A felvételeken jól látszott az elkövető, akit a nyomozók azonnal felismertek, ugyanis korábban már többször folyt ellene eljárás – számolt be a police.hu.

A rendőrök a 36 éves férfi lakására mentek, de sem őt, sem az ellopott holmit nem találták. A rabló tudomást szerzett arról, hogy keresik, ezért önként besétált a kapitányságra.

Kihallgatásán először tagadta a bűncselekményt, majd végül mindent bevallott. Kiderült, hogy a táskát egy bokorba dobta, mivel értéktelen volt számára. Ügyében a nyomozást a napokban befejezték a rendőrök és megküldték az iratokat az ügyészségnek.