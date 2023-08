A beszélgetésekből kiderült, hogy sokan találkoztak már az online csalás különböző formáival és sajnos többen áldozatul is estek. Volt olyan, aki saját maga is belátta, miután megadta az adatait, hogy butaságot csinált, de sajnos akkor már késő volt, és több százezre bánta. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy még a baj megtörténte előtt felhívjuk a figyelmet az online térben leselkedő veszélyekre” – számolt be közösségi oldalán Bács-Kiskun vármegye rendőrsége.