A 10 éves kisfiú nem csak rajong az életmentőkért, hanem pontosan tudja, hogyan kell újraéleszteni vagy akár egy infúziót összeilleszteni – látható az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóban. Peti példaképe a bajai „Superman” vagyis Bölcskei Martin kiváló mentőápoló, akivel több száz levélváltás után végre személyesen is találkozhatott Baján, ahová a mentősök vitték el. A nagy találkozó során együtt megnézték a helyi mentőállomást, a mentőautót és a felszereléseket is. Bölcskei Martin végül egy kis ajándékkal is meglepte Martint, akit szeretettel várnak vissza a mentőknél.