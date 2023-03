A Bács-Kiskun vármegyei rendőrkapitányok hagyományteremtő kezdeményezése országszerte egyedülálló. A vezetők a helyi piacokra látogatnak el, ahol a jelenlévők kérdésekkel fordulhatnak hozzájuk, beszélgetést kezdeményezhetnek napi aktualitásokról vagy a bűnmegelőzésről, bűnüldözésről. A Húsvéti Kultúrpiac idején a Kalocsai Rendőrkapitányság vezetője, Bóbis Attila alezredes tartott rendkívüli fogadóórát a város piacterén. A rendezvényen a település több rendőre is jelen volt, a bűnmegelőzési szakemberek prevenciós tanácsokkal látták el az embereket, a toborzók pedig a szerződéses határvadász képzéssel kapcsolatban tartottak tájékoztatót az érdeklődőknek. A kapitány mellett Filvig Géza polgármester is ellátogatott rendkívüli fogadóórára, melyen több órán keresztül várták az érdeklődőket, akik nagy számban megjelentek. A rendőrök bűnmegelőzési témájú szórólapokat is osztottak az idősebbeknek – közölte a rendőrség.