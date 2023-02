A bölcsődébe és az iskolába tartott gyerekeivel egy kecskeméti férfi hétfőn reggel, amikor autóval elhaladtak egy ház mellett, melynek az utcafronti ablakának üvegét kalapáccsal püfölte egy ember. Az apuka megállt és megkérte az ismeretlent, hogy fejezze be a rongálást. Ám a felszólított ettől bedühödött és megindult agresszívan a férfi felé, aki úgy döntött, jobb lesz, ha mielőbb kereket old. Beszállt a kocsiba és gázt adott, csakhogy az idegen gyorsabb volt, majd amikor utolérte, rávágott egyet az autó szélvédőjére a kezében lévő szerszámmal. Az ablaküveg meg is repedt, amit nem hagyott szó nélkül a tulajdonosa, megállt és felelősségre vonta a károkozót. Ettől még agresszívabbá vált a férfi és megcélozta vitapartnerét a szerszámával, aki habár még időben el tudott lépni, a vállán megsérült. Az édesapa elvette a kalapácsot a férfitól, és értesítse a rendőröket – írja a police.hu.

A kecskeméti járőrök hamar kiértek a helyszínre és előállították a férfit. A 20 éves helybélit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki felfegyverkezve elkövetett garázdaság, rongálás, könnyű testi sértés és közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt.

A férfi beismerő vallomást tett és arról is beszámolt, hogy azért kalapálta kora reggel az egyébként idős szomszédjának az ablakát, mert zokon vette, hogy nem szokott neki köszönni az asszony.

Sőt, az előző napon már a virágait is kitépte, csakhogy ez nem volt számára elégtétel. A rendőrök kezdeményezik a garázda férfi letartóztatását.