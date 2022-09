Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata 2021. szeptember 16-22. között fokozott ellenőrzést tart Focus on the road elnevezéssel. Az akcióhoz csatlakozott a magyar rendőrség, így a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság egyenruhásai egy hétig nem csupán a két- és négykerekű szolgálati járművekkel, hanem légi támogatás igénybevételével is figyelték a közúti közlekedésben résztvevőket. Drónt és helikoptert vetettek be a szakemberek azért, hogy a jogsértéseket kiszűrjék. A teljes körű járműpaletta igénybevétele pedig tükröződik az eredményeken is – közölte a rendőrség.

Mint írják, a komplex akció ideje alatt Bács-Kiskun megyében 547 esetben intézkedtek a rendőrök. Kirívó számadatok mutatkoztak a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt: 211 utazóval szemben kétmillió forintot meghaladó helyszíni bírságot szabtak ki. A megengedett sebességet 165 sofőr lépte túl. Az egyik legnagyobb veszélyforrásnak a kézben tartott mobiltelefon számít, hiszen elvonja a vezető figyelmét a közlekedéstől. Egy-egy másodpercnyi figyelemelterelődés akár tragikus végkifejlettel is járhat. Az akció ideje alatt a közlekedési szakemberek 71 olyan sofőrt igazoltattak, akik menet közben használták mobil készülékeiket. A széleskörű balesetmegelőzési kampány ellenére négyen a vasúti átjáróban történő közlekedés szabályait szegték meg, további négy fő engedély nélkül vezetett. Egy sofőrt ittas vezetés, egyet pedig bódult állapotban való vezetés miatt állítottak elő.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a közlekedésben résztvevőket, hogy a KRESZ-szabályait betartva közlekedjenek, hiszen a szabályszegéseket egyszerűbb és olcsóbb megelőzni, mint később a büntetést kifizetni.