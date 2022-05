„Életünk legjobb futása!” – írta közösségi oldalán az egyik megyei rendőrlány. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság különböző szolgálati helyein dolgozó kollégák „Bács MRFK őRUNgyalok” elnevezésű csapata 16 óra 58 perc 11 másodperc alatt teljesítette a 211 kilométeres távot. Ez az idő elég volt ahhoz, hogy megszerezzék a bronzérmet az 5-13 fős – céges – csapatok versenyében – írja a police.hu.

A csapattagok:

Fekete-Setény Tamara r. zászlós – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság

Kuti Márta c. r. főtörzszászlós – Kiskunhalasi Rendőrkapitányság

Malesevics Lili r. hadnagy – Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség

Nagy Szandra c. r. törzsőrmester – Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség

Tóth Tímea Rozália r. őrmester – Kecskeméti Rendőrkapitányság

Bencsik Tamás c. r. főtörzsőrmester – Bács-Kiskun Megyei RFK, Rendészeti Igazgatóság

Hebők Attila c. r. zászlós – Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltség

Horváth Tamás r. hadnagy – Kelebia Határrendészeti Kirendeltség

Ronkó Sándor r. törzsőrmester – Bács-Kiskun Megyei RFK, Rendészeti Igazgatóság

Sándor Ferenc r. százados – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság

Gratulálunk az erőt próbáló verseny teljesítéséhez, és az előkelő harmadik helyezéshez!