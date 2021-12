kiskunhalas 2021.12.01. 09:55

Meglopta, kifosztotta, kirabolta és meg is verte az idős férfit

Vádat emeltek egy kiskunhalasi férfi ellen, aki az év elején kétszer is besurrant egy idős férfi lakásába, elvitte a bankkártyáját, amelyről közel 2 millió forintot vett le, majd ki is rabolta áldozatát, miközben bántalmazta is.

Hraskó István Hraskó István

Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője elmondta: a vádlott és az idős sértett 2020 augusztusa és 2021 januárja között Kiskunhalason egy társasházban laktak, így a vádlott tudta, hogy a 77 éves férfi több betegségben szenved és a mozgásában is korlátozott. Amikor elköltözött a társasházból, megtartotta a lépcsőház kulcsát, majd elhatározta, hogy megszerzi az idős férfi értékeit. Idén januárban besurrant a férfi lakásába és ellopott három zsebórát, egy kenőcsöt és egy karkötőt több mint 25 ezer forint értékben.

A tolvaj a sértett bankkártyáját is elvitte, amivel az idős férfi számlájáról egy hónap alatt közel 2 millió forintot vett fel. Márciusban több mint 2 millió forintot akart ismét levenni a számláról, de a kártya már zárolva volt.

A vádlott később ismét besurrant a sértett lakásába, amikor az nem volt bezárva. A maszkot viselő férfi a fürdőszobában bújt el, de az idős férfi betegápolója felfedezte. Erre a vádlott az ápoló hölgyet és az idős férfit a szobába tuszkolta és a földre lökte, az idős férfit arcon ütötte és lábon rúgta, majd a betegápoló haját megragadta és kétszer pofonvágta. Közben az idős férfi pénzét követelte, majd észrevette a pénztárcáját és irattartóját, felkapta őket és elfutott. A sértett és a betegápoló nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrök a rablót még aznap elfogták, a rabolt értékeket a sértett a pénz kivételével visszakapta.

Az előzetesben lévő vádlottat a járási ügyészség minősített rablás bűntettén kívül kifosztás bűntettével és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó fegyház és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Borítóképünk illusztráció.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában