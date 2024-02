Az ismert meteorológus minden hónapban értékeli az előző heteket, és egy kis kitekintést nyújt a következő időszakra. Elmondta: a 2024-es év eleje minden időjárási tényezőt hozott, volt eső, hó, nagy szél, kemény mínuszok, éjszakai fagyok és május elejinek megfelelő 15-20 fokos jó idő is. Február legelején jött a nagy élesváltás, amikor is 24 óra leforgása alatt hirtelen 10-15 fokot emelkedett a hőmérséklet, a hónap első hetében meleg rekordok dőltek. Sopronban február 4-én és 5-én is a hőmérséklet meghaladta a +20 fokot.

Bakota Zsolt meteorológus

Forrás: Gong Rádió / archív-felvétel

A természet ébredezik, a vártnál is melegebb idő nem tesz jót. Elkezdődtek a rügyezések, és sajnos egy éjszakai fagy minden elvihet. Erre pedig még számítani lehet, hiszen csak február közepe van.

Márciusban az időjárás még könnyen húzhat a 21-re lapot, és akár március utolsó napjaiban és április első napjaiban, Húsvétkor akár még havazhat is. Hiszen tavaly is április 4-én havazott az ország nagy részén. Így az sem kizárt, hogy a húsvéti hétvégén a hónyuszival találkozhatunk.

A beszélgetés során szó esett még az időjárási prognózisokról, a rövid-, közép- és hosszú távú előrejelzésekről, valamint eltolódott évszakokról. S hogy milyen idő lesz március 15-én? Azt egyelőre még csak megtippelni lehet.

