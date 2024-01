A beszélgetés során sok érdekességre is kitértek. Elmondta: őt magát is meglepte a december 23-ai hó Kecskeméten, a modellek ugyanis előzetesen nem az egész országra jelezték. Szólt az enyhe időjárásról is, mely karácsonykor és még az újév elején is kitartott, például múlt héten Baranya megyében, Sellyén +16,3 fokot mértek. Áprilisra jellemző időjárást éltünk meg.

Bakota Zsolt meteorológus

Forrás: Gong Rádió

Így nem is meglepő talán, hogy 2023 lett az eddigi legmelegebb év hazánkban. Hivatalos mérőkkel 1901 óta nézik. 2023-ban a legmelegebb nap augusztus 28-án volt. Szeptemberben 35 fok, októberben 30 fok fölé is ment a hőmérő. A trónról 2021-es évet nyomta le a tavaly év, előtte pedig 2007 szerepelt. A 123 év alatt az eddigi legmelegebb nap egyébként 2007. július 20-án volt, 41,9 fokkal.

Január kapcsán a szakember adott némi előrejelzést. A héten még kitart a hideg, de hogy jövő héten pontosan mi lesz, még nem tudni. Van esély arra, hogy némileg még hidegebb, de arra is, hogy enyhül. Sőt arra is lehet példa, hogy az ország különböző pontjain nagy eltérések lesznek.

