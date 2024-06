– Az új karosszériaüzem és az összeszerelő üzem épületei szerkezetkészek, külső burkolattal ellátottak. Most zajlik a robotok és a gyártósorok telepítése. A felületkezelő üzem épülete egy átfogó modernizálási folyamaton esik át. Az első berendezések már csatlakoztak a hálózathoz, és részben tesztüzemben is vannak. Az akkumulátorbeszerelő üzem épülete is hamarosan szerkezetkész lesz, és a nyár folyamán érkeznek meg az első berendezések. Teljesíteni fogjuk azt a célt, hogy az évtized közepétől megkezdődik az új modellek gyártása. Ezzel kapcsolatban infrastrukturális beruházások is megvalósulnak: új utak létesülnek, parkolókat alakítunk ki, bővítjük az üzemi étkezdéket, és különösen büszke vagyok arra, hogy előrehaladott állapotban vannak a fotovoltaikus erőművünkkel kapcsolatos tervek is. Ezzel megvalósítjuk, hogy a felhasznált áram egy részét magunk állítsuk elő.

– Milyen most, és az új létesítménnyel hogyan oszlik meg majd az elektromos és a hagyományos hajtással gyártott autók részaránya?

– Abban a helyzetben vagyunk, hogy egy gyártósoron képesek vagyunk belsőégésű motorral szerelt és tisztán elektromos járműveket is gyártani. Ez rendkívül rugalmas részarányú termelést tesz lehetővé, ezáltal minden ügyfelünknek olyan autót tudunk gyártani, amit szeretne – ugyanazon a soron, ugyanazokkal a munkatársakkal. Ez a rugalmasságunk a következő években is megmarad az új modellek tekintetében. A Mercedes-Benz következetesen lefekteti az alapjait annak, hogy 2039-re mérleg szerint szén-dioxid-semleges új járműflottát hozzon létre. Az átalakulás ütemét a piaci feltételek és ügyfeleink kívánságai fogják meghatározni.

– Milyen kihívásokkal szembesülnek az elektromos átállással kapcsolatban?

– A termékkínálatunkat teljesen átalakítjuk a most gyártott kompakt szegmens termékeiről az új MMA-platform modelljeire, amelyek között tisztán elektromos és hagyományos meghajtásúak is vannak. Ezekről elárulhatom, hogy jelentős előrelépést jelentenek számunkra, technológiailag és természetesen a gyárunk szempontjából is. Erre felkészülve gőzerővel zajlik az eszközeink átalakítása és gyáregységeink átépítése. Ezzel párhuzamosan folyik tovább a gyártás, egyes helyeken vannak természetesen átfedések. Karácsonykor elkezdtünk például hosszabb leállásokat beiktatni a termelésbe annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk a berendezések átalakításához – a most nyártól induló két műszakos működés pedig szintén a tervezett átalakítási munkálatoknak köszönhető.