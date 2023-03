Kétgenerációs családi vállalkozás gazdálkodik Helvécia határában. Az alapító szülők, Göbölyös Károly és a felesége, Göbölyös Károlyné Edit a rendszerváltáskor kezdték a gazdaság kiépítését. Ma már több mint 90 hektáron gazdálkodnak, termesztenek burgonyát és gabonát, illetve tartanak 20 anyakocát. A fő profiljuk a burgonyatermesztés. A gazdaságban az alapító szülők, a gyerekeik és a párjaik dolgoznak. A 34 éves Göbölyös Károly agrármérnök – az alapítók fia – azt mondta, hogy a családi gazdálkodás története mérföldkőhöz érkezett. A napokban ugyanis egy olyan hűtőház-bővítési projekt ért véget, amely lehetővé teszi a burgonya hosszú ideig történő tárolását, így nem kell olcsón, ár alatt értékesíteniük a terméket. Ha nincs aszály, és optimálisak a körülmények, akár annyit is termelnek, hogy minden egyes kecskeméti lakost 4-5 kilónyi gumós zöldséggel is képesek lennének ellátni.

– Mi tipikus család gazdaságot építünk. A szüleink nem mondták, hogy segítsünk be a gazdálkodásba, de gyerekkorunkban szinte belenőttünk az életformába – meséli Göbölyös Károly. Ezt erősíti meg a húga Kaszt-Göbölyös Edit is. Még gyerek volt, amikor felült az édesapja mellett a traktorra, és vezette az erőgépet. Ő agrár- és pénzügyi diplomát szerzett, a bátyja négy szakmai oklevéllel rendelkezik. Károly felesége, Ágnes és Edit párja, Balázs szintén agrár végzettségű szakemberek. Göbölyös Károly azt mondja, egymást is kiegészítve végzik szüleikkel együtt a napi munkát. Amikor idénymunka van, akkor alkalmi munkavállalók segítenek például a betakarításban. Jól gépesített a vállalkozás, ha kell, nemcsak a férfiak, de a nők is elvezetik az erőgépeket. A gépi munka nagy részét sógora végzi. Az adminisztratív gazdálkodást a felesége és a húga segíti. Az idénymunkába is bekapcsolódik mindenki éppen akkor, amikor kell. A húsz anyakocás sertéstelepen almos technológiával, kisüzemi módon dolgoznak – mondta a MAGOSZ Bács-Kiskun Megyei Ifjú Gazda Tagozatának az alelnöke.

Az idén mindannyiunkat meglepett a hír, hogy a magyar burgonya szinte elfogyott idehaza.

Lengyel és francia terméket lát az ember a polcokon. Göbölyös Károly a baon.hu-nak ezt azzal magyarázta, hogy az aszály tavaly megritkította a termést. Bizonyos területeken még a megtermett burgonyának a minősége sem volt piacképes. A meglévő jó minőségű gumós zöldség gyorsabban elfogyott, mint a korábbi években. Mint mondta, azt tapasztalták, hogy olyan felvásárlók is megkeresték őket, akik korábban sosem hívták őket. A másik probléma is ehhez kapcsolódik. Magyarország a zöldségfogyasztásának a jelentős részét importálja. Ennek az oka azzal magyarázható, fogalmazott a mérnök, miszerint a termesztés jelentős befektetéssel jár. Ráadásul a több évtizede gazdálkodó termelők mára megöregedtek. Nem tudnak annyit dolgozni az idősek, mint korábban, így sokan inkább kukoricatermesztésre álltak át.

Nagy probléma a munkaerőhiány is.

Megfelelő dolgos embert találni szinte lehetetlen. Furcsa, de ma idősebbeket, akár nyugdíjasokat is könnyebben lehet találni idénymunkára, mint fiatalokat. Ha nincs gépesítés, akkor vagy csökken a termelőterület, vagy a gazda felhagy ezzel a munkával.

Emellett napi probléma szinte minden évben a csapadék ritkulása is és a talajvízszint csökkenése. A vízutánpótlás nagy kérdés. Régen a környékbeli csatornarendszerekben mindig volt víz. Az lenne a legfontosabb, hogy a felszíni víz eljusson a térségbe. A csatornákon keresztül a talaj ellátja magát vízzel a felső rétegekben. Ezeket a régen jól működő árokrendszereket újra ki kellene kotortatni, és az összegyűlt vizet kormányozni. Az idén januártól napjainkig 66 milliméternyi eső hullott le a mérés alapján. Amilyen jó volt az első hónap, olyan szűkös a többi – mondta a mérnök.

Amikor a jövőről kérdezem, csak annyit mond: a komplex gazdaságukat optimálisan tovább próbálják fejleszteni. Gyerekek mind a két családban vannak.

– A mezőgazdaságot próbáljuk megszerettetni velük, ha úgy gondolják, hogy ezt a pályát választják, akkor támogatjuk majd a döntésüket – mondta végül Göbölyös Károly.