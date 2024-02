Zsoldos Mártontól megtudhattuk, hogy milyen típusú fogkefét és fogkrémet érdemes választani a tökéletes mosoly eléréséhez, de a fogfehérítés hátrányairól és veszélyeiről is beszámolt.

Dr. Zsoldos Márton

A tökéletes mosolyhoz elengedhetetlen a jó fogkefe

A fogkefék két típusát különböztethetjük meg: kézi vagy elektromos. Mindkét típussal lehet jól fogat mosni, viszont Márton kiemelte, hogy elektromossal jelentősen könnyebb feladat. Aki mégis a kézi verziót választja, annak érdemes odafigyelnie arra, hogy a fogkefe semmiképpen se legyen kemény, legyen inkább puha és vékony sörtés. A szakember elárulta, hogy azt a szennyeződést, amit a puha fogkefe nem tud leszedni, azt a kemény sem fogja tudni, ellenben felsértheti az ínyt, de a kopottabb fogakat is károsíthatja. A gépi készülékeknél kiemelte, hogy érdemes olyat választani, amiben van nyomásérzékelő. Ez színnel vagy hanggal jelzi, ha túlságosan erősen nyomják a fogaknak.

Figyeljünk a fluoridtartalomra!

A fogkrémek esetén érdemes figyelni, hogy fluorid tartalmú terméket válasszunk, ugyanis kis mennyiségben, nem lenyelve a fogkrémet, védelmet nyújt a fogaknak. A boltok polcain szerencsére már találhatók olyan fogápolók, melyek kimondottan különböző fog-és ínymegbetegedésre javallottak. A fogorvos ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a fehérítős fogkrémektől inkább tartsunk tisztes távolságot. A fehérítős fogkrémek egy része egyfajta kék festéket tartalmaz, ami beszínezi a fogak felületét, tehát csak úgy tűnik, mintha hatásosak lennének. Ezenkívül nem javasolja a túl abrazív krémeket sem. A különböző dörzsanyag tartalmú termékek, bár ideiglenesen megtisztítják és valamennyire fehérítik a felületet, hosszútávon csak károsítják a fogzománcot.

Fehérebb fogak a rendelőben

Az interneten szinte minden héten szárnyra kel egy-egy új szépségőrület, ami alól a fogápolás sem kivétel. Találkozhattunk már különböző házi „csodapraktikákkal”, amik segítségével akár otthon, magunknak is elérhetjük a hollywoodi fehér mosolyt, de a látszat néha csal. Márton hangsúlyozta, hogy a házi megoldások gyakran többet ártanak, mint használnak. A szakorvos hangsúlyozta, hogyha fehér fogakat szeretnénk, azt minden esetben jobb szakemberre bízni. Egyrészt tartósabb és látványosabb eredményt érhetünk el, másrészt pedig a szakemberek kizárólag biztonságos módszereket alkalmaznak. A fogorvos hozzátette, hogy a hosszan tartó fehérség kedvéért érdemes kerülni, vagy legalábbis mérsékelni a kávé, a fekete tea és a vörösbor fogyasztását, de az erős színű fűszerek (például kurkuma) és a dohányzás is elszínezheti a fogakat.

A fogak egészségéhez és fehérségéhez első és legfontosabb lépés a megfelelő fogmosás, naponta legalább kétszer, három percen keresztül. Márton azt javasolja, hogy a fogkefén túl, építsük be a mindennapi fogselymezést is a még alaposabb eredményért. Ha mégis szeretnénk fehérebb mosolyt, a fogorvos azt javasolja, hogy először kérjünk egy alapos tisztítást, akár fogkő eltávolítást is.