– Jövőre be szeretném vonni Soltvadkert mellett Bócsa, Tázlár főzőit is a töltött káposztafőző versenybe – nyilatkozta a baon.hu-nak Tóth Csitta István, aki szombaton a rendezvény fő felelőse volt. A grillezésből élő vállalkozó 1989-től hét évig Kanadában élt, ott tanulta meg azt, hogy a helyiek hogyan is sütik a klasszikus marhahúst. Majd 1996-ban haza jött és Puskás Lajos a soltvadkerti Anna Vendéglő tulajdonosa hívta dolgozni. Ott kezdett grillezni.

A kezdő grillezőknek Csitta azt tanácsolja, hogy húzzák szét a parazsat, egy kört érdemes készíteni. Ennek a közepén érdemes a húst sütni, így nem fog megégni, nem lesz füstös a hús íze.

– A sütőnél a rács fölé 17 centiméter magasra odateszem a kezemet. Számolok. Ha háromnál el kell venni a kezemet, akkor az még forró. Ha ötnél kell elvennem, az már megfelelő hőmérséklet a munkához. Ha 8-nál veszem el a kezemet, akkor az már csak langyos hő. Érdemes csont nélküli húst sütni. Ha csirkecombot vagy szárnyat akarok sütni, akkor azt előbb meg kell abálni – mondta végül Tóth Csitta István.