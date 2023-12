Nosztalgikus felvételeket osztott meg követőivel Kocsis Tibor, hiszen tizenkét éve annak, hogy megnyerte a tehetségkutatót. A fotókon feltűnnek a versenyzőtársak, a mentorok és néhány színfalak mögötti képet is láthatunk. Tibor boldogan emlékszik vissza erre az időszakra, hiszen minden percét imádta a versenynek.

„A zene kísér majd az úton, Csendes éj, Mit ér egy hang, Feeling Good, Somebody to Love, Mindhalálig mellettem, I Will Talk And Hollywood Will Listen, Búcsúdal… ezeket a dalokat énekeltem az X-Faktor utolsó hétvégéjén szombaton és vasárnap, napra pontosan 12 évvel ezelőtt, és a mai szita agyammal azon is csodálkozom, hogy ennyi szöveget meg tudtam jegyezni (mondjuk a győztes dal szövegét átköltöttem, így emiatt okoztam némi fennforgást a vezérlőben a stábnak.)”

– emlékezett vissza a posztban az énekes.

„Döbbenetes, hogy hány alkalmunk volt bizonyítani egy hétvége alatt, hogy milyen sokat énekelhettünk, ezáltal beégtünk az emberek tudatába… a döntőt közel 2 és fél millió ember nézte, egy város teljes lakossága élőben szurkolt nekem a tévén keresztül, élő közvetítéssel egybekötve… ilyen volt az X-Faktor 2011-ben!! Imádtam minden percét. És persze az életemet is ez változtatta meg.”

– írja Tibor.