16 órakor Kanada és Marokkó, valamint Horvátország és Belgium csap össze az F csoportban. A legjobb helyzetben Marokkó van, hiszen a belgák bravúros legyőzése után egy döntetlen is elég lehet az „Atlasz oroszlánjainak” a már biztosan búcsúzú Kanada ellen. Alighanem ennyivel már nem érik be a marokkóiak, hiszen a győzelemmel a csoport első helyén is zárhatnának. Már csak azért is, mert a belga-horvát derbi nagyon kiegyensúlyozottnak tűnik, tulajdonképpen mindkét együttes álmai életben tartásáért küzd. A horvátok egy ponttal megelőzik riválisukat, így a döntetlen sem lenne rossz nekik, de nagy kérdés, hogy az eddig nagyon visszafogott, egységesnek sem feltétlen nevezhető belgák egyáltalán mire lehetnek képesek, most abszolút verhető ellenfélnek tűnnek. Aki ráadásul megnyeri a csoportját, az alighanem elkerüli a spanyolokat a legjobb 16 között.

20 órakor a spanyolok Japánnal találkoznak, és a felkelő nap országában alighanem még mindig csalódottak a Costa Rica elleni vereség miatt, hiszen a németek elleni bravúr után be lehetett volna biztosítani a továbbjutást. Ez nem sikerült, így a spanyolok ellen kellene valamit mutatnia Japánnak úgy, hogy ellenfelüknek csak a győzelem jelent garantált elsőséget. A továbbjutást csak vereséggel és Costa Rica sikerével együttesen bukhatja el reálisan Spanyolország, de aligha akarnak számolgatni a lefújás után. A németek a két meccsen megszerzett egy pont ellenére is simán továbbjuthatnak csoportjukból, ehhez „csak” meg kell verniük végre Costa Ricát.