11 órakor a Japán–Costa Rica mérkőzés vezeti fel a napot, melyen Japán egy győzelemmel kivívhatja a továbbjutást. A németek elleni 2-1-es bravúrral magasra tették a lécet az ázsiaiak, így csalódás lenne alighanem, ha a spanyoloktól hét gól kapó közép-amerikaiak ellen nem sikerülne nyerniük.

14 órakor Belgium és Marokkó csap össze, ami már csak azért is nagyon pikáns párosítás, mivel az afrikaiak keretében több belga születésű játékos is szerepel. Marokkó a nyitányon már pontot szerzett Horvátország ellen (0-0), és amennyiben ezt a bravúrt megismétli, az utolsó körben minden esélye meglesz a továbbjutás kivívására. A belgák Kanadát verték 1-0-ra egy olyan meccsen, melyen a játék képe inkább az ellenfél sikerét mutatta, így van hová fejlődnie a torna egyik titkos esélyesének. Egy újabb győzelem mindenesetre továbbjutást ér garantáltan.

17 órakor Horvátország Kanada ellen térne rá a helyes útra, és az első körben halovány vb-ezüstérmesnek van is hova fejlődnie. Kanada kifejezetten jó játékkal rukkolt elő Belgium ellen, így ha hasonlóan enervált lesz Luka Modric és csapata, mint a nyitányon, könnyen nehéz helyzetbe kerülhet a négy évvel ezelőtt meglepetés együttes.

20 órakor a nap sláger mérkőzése következik. A német-spanyol csata akkor is rangadó, ha nem ekkora a tét, márpedig az most abszolút van. Hansi Flick együttese a nyitányon elszenvedett vereság után győzelmi kényszerben van, míg a spanyolok 7-0-os sikerük után egy újabb győzelemmel páholyból nézhetnék gyakorlatilag az utolsó kört. Luis Enrique együttese most mutathatja meg igazán, mennyire is esélyes a végső sikerre.

A vasárnapi program:

11.00: E csoport, Japán–Costa Rica, al-Rajján, Ahmad bin Ali

14.00: F csoport, Belgium–Marokkó, Doha, al-Tumama

17.00: F csoport, Horvátország–Kanada, al-Rajján, Kalifa Nemzetközi

20.00: E csoport, Spanyolország–Németország, al-Hor, al-Bajt