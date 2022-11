Nagy párharccal indult a mérkőzés, a 6. percben szabadrúgáshoz jutott Ausztrália, de felszabadított a tunéz védelem. A 11. percben Goodwin bal oldali beadása után Meriah mentett fejjel. A 20. percben kontrázott Tunézia, Dzsebali passzolt a második hullámban érkező Mszaknihoz, aki viszont hosszan vette át a labdát a tizenegyespontnál, így odalett a helyzet. A 23. percben megszerezte a vezetést Ausztrália, Goodwin bal oldali beadása pattant meg, ami jól jött Duke-nak, aki 7 méterről csúsztatott a kapuba (0-1). A 31. percben Dzsebali kapott háttal a kapunak labdát a tizenhatoson belül, de nem tudott befordulni, majd Goodwin szöglete után Jackson Irvine pörgette kapu mellé a labdát. A 41. percben hatalmas helyzetbe került Tunézia, Dzsebali vitte a tizenhatoson belülre a labdát, de az ausztrál védők gyűrűjében nem tudott lőni, bal oldali passzára érkezett Drager, akinek lövésébe belevetődött Souter. A 44. percben Goodwin passzára érkezett Duke, de ezúttal gyenge volt a fejese. Pillanatokkal később Karacic került helyzetbe a jobb szélen, de a védő hátába bombázta a labdát. A hosszabbítás 3. percében Dzsebali jobb oldali beadása után jól érkezett a röviden Mszakni, de elkerülte a kaput a labda.

A fordulás utáni hetedik percben ide-oda pattogott a labda az ausztrál tizenhatoson belül, de nem tudtak lövőhelyzetet kialakítani. Az 56. percben Goodwin adott be középre, de elment a labda a csapattársak előtt. Később Szasszi lőtt távolról, mely jócskán elszállt a kapu mellett. A 71. percben nagy lehetőséget szalasztottak el az ausztrálok, Mclaren bal oldali beadása után Leckie maradt le centikkel középen a labdáról. Négy perccel később jobb oldali beadás után Mszakni fejelte el a labdát csapattársa elől. A 84. percben Talbi lőtt 30 méterről kapásból, de nem okozott gondot Ryannek. Két perccel később labdát szerzett Tunézia, de Souter szerelt a 16-os előtt, majd Szliti cselezte be magát a tizenhatoson, de lövése nem jutott el a kapuig. Ezután Abdi lőtt a kapus kezébe. Ismét Tunézia hajtott az egyenlítésért, jobb oldali beadás után Hazri lőtt 8 méterről, viszont Ryan ezt is védte. A hosszabbításban nagyon nyomott Tunézia, de minden lejött a blokkról.