Már a negyedik percben helyzetet alakítottak ki a spanyolok, Ferran Torres keresztlabdájából Dani Olmo belsőzött a jobb alsó sarok mellé. Öt perccel később Pedri tette le a labdát Asensiónak, aki centikkel gurított a bal kapufa mellé. A 12. percben viszont már megszerezték a vezetést a spanyolok, Dani Olmo nyolc méterről lőtte ki a jobb alsót (1-0) A spanyolok ezzel megszerezték 100. találatukat a világbajnokságon. A folytatásban sem ültek le a spanyolok, a 21. percben pedig dupláztak is, Marco Asensio talált be, Navas csak beleérni tudott a lövésbe (2-0). A 29. percben tizenegyeshez jutott a spanyol válogatott, Duarte rúgta ki Jordi Aba lábát, Ferran Torres pedig magabiztosan lőtte be a büntetőt (3-0) A 35. percben Olmo-t szerelte Calvo a kapufa előtt, majd Contrerast szorították ki az ötösről. A hajrában Asensio próbálkozott 22 méterről, de Duarte belevetődött a lövésébe. A lefújás előtt Pedri passzát küldte volna kapura Asensio, de a Costa ricai védő ismét résen volt.

Játszanak a spanyolok

Forrás: AFP/Kirill Kudryavtsev

A fordulást követően villámgyors akciót vezettek a spanyolok, melynek végén Asensio lőtt estében 17 méterről a kapu fölé. A folytatásban is domináltak a spanyolok, az 55. percben pedig nem kevés Costa Rica-i hozzájárulással szerezte a spanyolok negyedik gólját Ferran Torres (4-0). A 60. percben a frissen beálló Morata ugrott ki, majd mentett labdát az alapvonalon, melyet aztán Soler sarkazott hátra, de nem érkezett rá spanyol játékos. Hat perccel később Baldé emelt középre, de Calvo kifejelte a labdát. A válogatott egyik legfiatalabb játékosa a 18 éves Gavi a 75. percben megszerezte a spanyolok ötödik találatát, ‒ ezzel a legfiatalabb spanyol gólszerszerző lett ‒ Morata beadását lőtte 14 méterről kapásból, a labda pedig a kapufáról a hálóba pattant (5-0). A 82. perben Morata lőtt Navasba. A 89. percben Soler lőtt e ki a bal alsót (6-0), majd a hosszabbításban feltette a pontot az i-re Morata (7-0).